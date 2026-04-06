Santos abre venda de ingressos para o confronto com o Atlético-MG na Vila

O Santos abriu, nesta segunda-feira, a venda de ingressos para sócios-torcedores para o confronto com o Atlético-MG, neste sábado, às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

Sócio Rei, já está aberta a venda de ingressos para o próximo desafio na Vila Belmiro! ⚪️⚫️ Confira o cronograma de abertura:

➡️ Abertura cadeiras

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 13h

⭐️⭐️⭐️⭐️ 14h

⭐️⭐️⭐️ 15h

➡️ Abertura arquibancadas

⭐️⭐️ 16h

➡️ Visitante

Santos Mais Popular - 17h Acesse… pic.twitter.com/1mbGl9ou6x — Santos FC (@SantosFC) April 6, 2026

A partida marcará o reencontro de Cuca, Gabriel Menino e Rony com o Atlético-MG. Antes de chegarem ao Santos, os dois atletas e o técnico trabalharam juntos no Galo.

Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente por meio do site sociorei.com.

As vendas foram iniciadas às 13h desta segunda-feira, com prioridade para os sócios cinco estrelas. Na sequência, às 14h, 15h e 16h, os ingressos para os sócios quatro, três e duas estrelas, respectivamente, serão disponibilizados. A venda geral terá início a partir das 17h.

Os preços dos ingressos variam entre os planos de sócios e a venda geral. Os sócios pagam entre R$ 33,33 e R$ 100, enquanto a venda geral varia de R$ 120 a R$ 266,67.

Oscilando na temporada, o Santos conta com o apoio do seu torcedor para voltar a vencer após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo. Atualmente, o Alvinegro Praiano ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 10 pontos - apenas dois a mais que a Chapecoense, primeira equipe na zona de rebaixamento.

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