Santistas pregam discurso “jogo a jogo” após encostar na liderança

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos aproveitou o tropeço do Palmeiras na rodada e empatou com o atual líder na pontuação. Após a partida, os jogadores do Peixe comemoraram o importante resultado, mas também adotaram um discurso cauteloso, pensando nas próximas rodadas.

“Estamos focados jogo a jogo. Sabíamos que a gente tinha condições. Conseguimos impor o ritmo de jogo. Temos dois jogos em casa e temos condições de fazer mais seis pontos”, declarou o atacante Eduardo Sasha.

O lateral Jorge também falou depois do confronto e celebrou o triunfo. “Tivemos um resultado grandioso aqui contra o Botafogo. Encostamos no Palmeiras, temos que comemorar. Jogo difícil, pegado, Botafogo é uma equipe qualificada. Complicou um pouco quando tivemos um a menos, mas eles também tiveram um expulso em seguida. A alegria é grande no vestiário”, afirmou.

Já Fernando Uribe conteve a empolgação e destacou que a luta pela liderança não está dividida apenas entre os dois primeiros colocados. “Se você quer falar que é uma vantagem (jogar em duas casa), pode. Mas tem outros times para brigar pelo campeonato. Acho que a gente tem que focar no campeonato, mas outros times vão querer brigar pelo título”, disse o camisa 9.

Com 26 pontos conquistados, mesmo número do Palmeiras, o Santos ocupa a vice-liderança do Brasileirão. O Verdão segue na ponta por conta dos critérios de desempate. Pela próxima rodada, o Peixe recebe o Avaí no domingo (28), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.