Santistas ganham folga dupla e terão três dias de preparação para o clássico

A vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, no último domingo, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, aliviou um pouco a pressão no Santos. Após o triunfo sobre o Dragão, o técnico Levir Culpi decidiu dar dois dias de folga ao elenco.

Atletas lesionados, como Victor Ferraz e Bruno Henrique, e irão ao CT para seguirem com a recuperação. A dupla, inclusive, deve ficar à disposição do treinador até o final da semana. Os demais jogadores acabaram liberados pela comissão técnica.

Os santistas voltam a treinar na tarde de quarta-feira, quando já iniciam a preparação para o duelo contra o São Paulo, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Com a vitória do último domingo, o Peixe chegou aos 53 pontos, assumiu a terceira posição, e ainda diminuiu a diferença para o líder Corinthians, que tem 59 e entrará em campo só nesta segunda, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.