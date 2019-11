Sandry e Kaio esperam chance no Santos após “moral” do título mundial

Sandry e Kaio Jorge voltaram ao dia a dia do Santos na última terça-feira e esperam ser “vistos com outros olhos” por Jorge Sampaoli após o título na Copa do Mundo Sub-17.

O volante e o atacante são bem avaliados pelo treinador, mas eram analisados como “crus” antes da competição mundial.

“Chegamos aqui com tudo mundo brincando: ‘Caraco, jogavam Copinha e agora são campeões do mundo’. Vamos trabalhar para quem sabe receber oportunidade do treinador. Ele nos parabenizou pelo campeonato, pela campanha. Desde que chegamos fomos os mais novos, mas tivemos ambição e vontade de jogar. Desde o começo buscamos, trabalhamos e esperamos a oportunidade para estar pronto e não sair mais”, disse Sandry.

“Título é importante, dá moral aqui no Santos, estamos focados aqui. Sánchez sempre brinca com a gente, que jogou Copa, agora brincamos que temos Mundial. É outra cabeça, mais maduros, tenho certeza que professor Sampaoli nos vê com outros olhos”, afirmou Kaio.

A dupla vive a expectativa de ser relacionado para o jogo contra o Cruzeiro, sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

