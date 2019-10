Sánchez recebe 3º cartão amarelo e desfalca o Santos contra o Inter

Carlos Sánchez será mais um desfalque do Santos para a partida contra o Internacional, domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sánchez recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória do Peixe sobre o Palmeiras, em clássico realizado na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro.

O substituto do uruguaio deve ser Evandro. O meia cumpriu suspensão diante do rival por ter sido expulso contra o Vasco, no último fim de semana.

As outras baixas são Cueva (Peru), Derlis González (Paraguai), Felipe Jonatan (seleção olímpica) e Soteldo (Venezuela). Ainda há, da base, Jackson Porozo (Equador) e Kaio Jorge (seleção sub-17).

O Alvinegro agora é o segundo colocado do Brasileirão, com 47 pontos. O líder Flamengo, com 52, recebe o Atlético-MG nesta quinta.