Sánchez projeta dificuldades contra o Ituano: “Jogar no interior é complicado”

O Santos já iniciou sua preparação para enfrentar o Ituano, no próximo sábado, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, Carlos Sánchez projetou o duelo e espera dificuldades diante da equipe do interior paulista.

“Sabemos que sempre que jogamos no interior é difícil. Já tenho a experiencia do ano passado. Como disse, temos que melhorar. Olhar o último jogo e melhorar o que fizemos mal. Não cometer os mesmos erros. Jogar atrás do placar é sempre difícil, mas sabemos que podemos virar cada jogo”, comentou.

Uma das principais críticas ao início de temporada do Peixe é nas atuações fora de casa do time. Em três jogos, são uma vitória, um empate e uma derrota. Mais que os resultados, o torcedor está insatisfeito com as atuações.

Quando perguntando sobre o desempenho jogando longe da Vila Belmiro, o experiente uruguaio de 35 anos minimizou o tema e chegou a lembrar como também foi difícil o início de 2019 com Sampaoli, quando a equipe chegou a ser goleada por 5 a 1 pelo próprio Ituano.

“Não é mais complicado (jogar fora). Todo processo toma tempo. Com Sampaoli também fomos mal no início como visitantes, só lembrar aquele 5 a 1. Às vezes pedimos resultados rápidos, mas temos que pensar em melhorar, pois a Libertadores também é assim. Como visitantes, precisaremos ganhar. Acreditamos que em casa jogamos bem, então como visitantes temos que ter a mesma postura”, revelou.

O Santos é o líder do grupo A do Paulistão, com 11 pontos em seis jogos.