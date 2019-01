Sánchez ganha a varga de Derlis em treino do Santos

O técnico Jorge Sampaoli fez uma mudança no esboço do time titular do Santos no treinamento da última quarta-feira, no CT Rei Pelé, visando a estreia no Campeonato Paulista diante da Ferroviária, sábado, na Vila Belmiro.

Carlos Sánchez ganhou a vaga de Derlis González pelo lado direito do ataque. Essa deve ser a única mexida do Peixe em relação à equipe do empate em 1 a 1 com o Corinthians, no amistoso realizado no último domingo, em Itaquera.

A provável escalação do Santos é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho; Alison, Diego Pituca e Jean Mota; Carlos Sánchez, Bruno Henrique e Felippe Cardoso.

O Peixe ainda treinará nesta quinta e também na sexta antes da estreia no Paulistão.