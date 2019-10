Sánchez explica oscilação do Santos: “Às vezes não acontece o que treinamos”

Carlos Sánchez tentou explicar nesta quarta-feira a oscilação do Santos no Campeonato Brasileiro. O Peixe, em diferença de 10 dias, ganhou do Palmeiras com certa facilidade e viu o Atlético-MG derrotá-lo com tranquilidade.

O uruguaio entende as mudanças de Jorge Sampaoli a cada rodada e vê diferença entre o treino e o jogo.

“Sempre tem como explicar o que acontece em campo. Às vezes se entra com um pensamento de trabalho que a gente pensa durante a semana, mas em campo não acontece o que treinamos. Perdemos um tempo porque o time rival também joga. Acontecem coisas que não esperamos. Contra o Atlético-MG nos custou bastante porque encontraram o gol e se defenderam muito bem. Não conseguimos ultrapassar a linha de quatro porque se fecharam muito bem. Contra o Ceará sabíamos que era possível virar e isso aconteceu. Nunca deixamos de acreditar que conseguiríamos pelo menos um gol”, disse Sánchez, em entrevista coletiva.

“Ele também joga de acordo com o rival e busca o melhor sistema para cada jogo. Ele busca fazer sempre um grande jogo. Acontece que às vezes o rival também vai bem. Acho que com Sampaoli sempre se trabalhou assim: muda sempre o time para buscar o melhor. Temos que entender isso. Estamos sempre tentando nos adaptar e estar à disposição para fazer o que trabalhamos na semana”, completou o meio-campista.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Corinthians, sábado, na arena em Itaquera, pela 28ª rodada do Brasileirão.

“Difícil, como são todos os clássicos. Mas estamos motivados. Se depender de nós, vamos somar pontos para seguir acrescentando pontos e pensar sempre no nosso trabalho. É um campo difícil, mas não é impossível. Vamos tentar fazer um bom trabalho para sair com três pontos”, concluiu o uruguaio.