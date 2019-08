Sánchez exalta todo o elenco em boa fase do Santos

Desde o fim da Copa América, o Santos venceu todas as partidas que disputou. Com quatro pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado no Brasileirão, a equipe de Jorge Sampaoli se destaca pela capacidade de envolver os 11 jogadores em seu plano de jogo. Capitão do Peixe, Carlos Sánchez salientou a importância de todos os atletas, mas comentou especialmente sobre sua parceria com Soteldo.

“É muito importante no futebol. Somos 22 jogadores e damos o melhor para conseguir coisas importantes. Agradeço a comemoração com ele (Soteldo). Contente pelo momento que estamos vivendo, mas com tranquilidade. Ainda está no começo”, destacou o jogador, no CT Rei Pelé.

Para ele, a união do elenco é fundamental para que os jogadores se entendam em campo. “É uma segunda família. É uma boa relação e gosto muito de conviver com eles. Nós temos o costume de fazer churrasco para desfrutar mais momentos juntos”, finalizou.

