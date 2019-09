Sánchez diz que Santos está ‘mais ou menos’ e afirma: “Ninguém acredita que vamos lutar até o final”

Carlos Sánchez concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, analisou o momento de oscilação do Santos no Campeonato Brasileiro.

O uruguaio classificou a situação como “mais ou menos menos” após tropeços na Vila Belmiro para Fortaleza e Athletico-PR e afirmou que não estão acreditando no Peixe como campeão.

O Alvinegro terá a chance de ser “campeão” do turno se vencer o Flamengo no próximo sábado, na Maracanã, pela 19ª rodada. O Peixe está a dois pontos do Rubro-Negro.

“Temos muita vontade (de retomar a liderança). Temos que crescer como time pela ilusão de conquistarmos. Não é um momento ruim, é mais ou menos, e temos que passar a bom. Temos que melhorar e conseguir três pontos”, disse Sánchez.

“Ninguém acredita que Santos vai lutar até o final. Isso se olha, se escuta, que Santos vai cair… E nós temos confiança, pensamos o inverso do que a maioria pensa. Estamos com muita força para conseguir coisas importantes. Caminho é largo, mas nosso sonho é grande e isso ninguém nos tira. Será difícil, mas temos que ser protagonistas. Como Sampaoli fala no dia a dia, temos que desfrutar o momento que vivemos. Não é sempre que se disputa um título. Temos que alimentar esse sonho do Brasileirão. Não tivemos grandes contratações, mas os jogadores que estão aqui querem conseguir coisas importantes e estamos aqui para isso. Conquistar depois de tanto tempo seria lindo. Temos que ser protagonistas e conquistar. Estamos em um time grande e mesmo que pensem o contrário, pensamos em dar o melhor e temos que dar o máximo em cada torneio”, completou.

O Santos venceu um dos últimos cinco jogos. O Peixe venceu a Chapecoense, empatou com Athletico-PR e Fortaleza e perdeu para Cruzeiro e São Paulo.

