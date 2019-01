Sampaoli vibra após vitória no San-São: “Feliz no clube que escolhi”

Jorge Sampaoli vibrou com a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o São Paulo neste domingo, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

O técnico analisou a evolução do Peixe, pediu pés no chão e afirmou estar feliz onde escolheu ser treinador.

“Jogamos uma partida muito inteligente, contra um rival que tem uma grande quantidade de jogadores valiosos. Propomos desde o começo, com a busca dos espaços que nos davam, dois falsos centroavantes. Falta trabalho, claro, de aderir definitivamente a ideia, crescimento do grupo, e o ânimo de que isso pode continuar crescendo. Temos ponto de partida, mas não de chegada. Equipe vai se ver adiante, vitória obriga a seguir crescendo. Próximo jogo será ainda mais complicado. O meio impede de relaxar”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

“Estou feliz onde estou, no clube que escolhi. Trato de ajudar a instituição, respeitar, que quem não tenha muito dinheiro junte para ver o Santos como hoje. Teremos momentos difíceis e seguiremos lutando. A verdade é que estou feliz onde estou”, completou.

Líder do Grupo A do Paulistão, com 100% de aproveitamento e nove pontos, o Santos volta a campo para enfrentar o Bragantino na quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.