Sampaoli vê Santos “impressionante”, mas faz alerta para a semifinal

O técnico Jorge Sampaoli ficou impressionado com o desempenho do Santos nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Red Bull. O Peixe venceu a ida por 2 a 0, no Pacaembu, e empatou em 0 a 0 na noite desta terça-feira, no Moisés Lucarelli.

Sampaoli viu o empate injusto e fez um alerta para a semifinal – o adversário será definido nesta quarta. Como o Alvinegro teve a segunda melhor campanha geral, enfrentará o terceiro (Corinthians, Ferroviária, São Paulo ou Ituano).

“Atacamos muito. Ritmo intenso. Hoje deveríamos ter três ou quatro de diferença. Jogamos dois jogos impressionantes contra o Red Bull”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

“Qualquer jogo vai ser difícil. Nosso gol custa muito. Tivemos domínio, criamos e não fizemos. Contra equipes mais fortes, a conta vem”, completou.

O argentino ainda explicou a opção por Rodrygo no banco de reservas. Copete acabou substituído no intervalo.

“Sofremos no lado esquerdo no primeiro jogo. A gente quis proteger com Copete. E sabíamos que teria Rodrygo para o segundo tempo. O mais importante é a equipe”, concluiu.