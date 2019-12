Sampaoli vê derrota injusta do Santos para o Athletico: “Rival fez pouco”

O técnico Jorge Sampaoli classificou como “injusta” a derrota do Santos por 1 a 0 para o Athletico-PR na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe fez bom primeiro tempo, não aproveitou as chances e piorou na etapa final. Marco Ruben marcou no segundo minuto e Luan Peres foi expulso aos 23.

“Jogo que em nenhum momento fomos superados, tivemos mais chances. Rival fez pouco. Ações de arbitragem nos prejudicaram em jogo equilibrado, não aproveitamos chances e domínio do primeiro tempo. Derrota dói, jogadores se esforçaram até com 10 em campo difícil. Não considero justo o resultado”, disse Sampaoli, antes de avaliar a temporada.

“Feliz pelo grupo, por transcender inquietudes diferentes do costume e por terem assimilado. Hoje viemos a ganhar, como em todos os jogos. Faltou pontaria, rival converteu a única chance. Hoje jogamos como o primeiro do torneio e isso me deixa feliz. Ano de aprendizado, de trabalhar cultura do jogo, que não estavam acostumados. Nos desenvolvemos, começamos em janeiro e terminamos em dezembro. Isso é quase impossível no Brasil, cheio de processos quebrados”, completou.

O Santos, ainda na vice-liderança, voltará a campo para enfrentar o campeão Flamengo no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Uma vitória confirma a colocação no Peixe.