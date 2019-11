Sampaoli valoriza vitória do Santos na Ressacada: “Adversário difícil aqui”

O técnico Jorge Sampaoli valorizou a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Avaí nesta quarta-feira, na Ressacada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe começou bem, mas caiu de rendimento após marcar o segundo gol e sofreu até o minuto final.

“Começamos bem, mas depois, em uma jogada esporádica, o Avaí conseguiu diminuir. O estímulo do gol fez com que eles passassem a ser superiores. No segundo tempo, ficou mais complicado depois da expulsão. Avaí sempre foi um adversário difícil para todos aqui”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

Sampaoli optou por Felipe Jonatan na vaga de Evandro. Improvisado no meio-campo, o lateral-esquerdo foi substituído por Alison no intervalo.

“Evandro havia atuado em dois jogos seguidos. Preferimos colocar um jogador mais fresco no meio para ter aparições surpresa de trás. Depois, se complicou e corrigimos com um sistema diferente. As rotações vão continuar acontecendo”, afirmou.

“Tivemos que modificar depois da mudança sistemática do Avaí (tirou um dos zagueiros), colocando Alison com o Pituca no meio. João Paulo entrou muito bem nas costas do nossos volantes. Corrigiu bem, mas depois se complicou com a expulsão (do Gustavo Henrique). O mais importante é que conseguimos uma vitória”, emendou.

Jorge Sampaoli manteve o discurso e evitou falar sobre título. O Flamengo está a 10 pontos e enfrentará o Botafogo nessa quinta-feira. O Palmeiras é o segundo, com cinco a mais.

“Estamos focados em deixar o Santos no lugar mais alto. Vamos jogo a jogo, vendo quantos pontos somamos. Passamos a barreira dos 60 pontos e isso nos deixa muito felizes. Depois veremos onde terminamos. Importante é ganhar sábado. Cada jogo será uma final”, concluiu.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Goiás, sábado, no Serra Dourada, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Peixe treinará nesta quinta no CT do Avaí e na sexta no campo do Atlético-GO, sem voltar para São Paulo até domingo.