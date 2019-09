Sampaoli tem motivos para acreditar em resposta rápida do Santos

Jorge Sampaoli deixou o Rio de Janeiro contente com a postura do Santos contra o líder Flamengo frente a quase 70 mil pessoas no Maracanã. O Peixe saiu de campo derrotado por causa de uma jogada de puro talento individual de Gabigol, mas os próprios jogadores rubro-negros admitiram ter sido um dos confrontos mais difíceis já disputado pela equipe no Campeonato Brasileiro.

“A forma que a equipe se portou me deixa tranquilo. Existem formas de perder, mas a de hoje (sábado) não me preocupa”, explicou o argentino, que agora terá a missão de fazer o Santos voltar a vencer na Vila Belmiro. O desafio é contra o Grêmio, às 21h do sábado que vem.

“Tivemos alguns jogadores que vieram da seleção, a suspensão de Pituca, alguns inconvenientes, mas vivemos jogo a jogo, a cada semana, mas a segunda semana será muito melhor que a primeira”, comentou Sampaoli, lembrando que não teve Soteldo, Derlis, Cueva e Jorge durante a preparação para a última rodada do primeiro turno.

Desfalque certo será Gustavo Henrique, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo. Em compensação, Pituca volta após cumprir suspensão, Pará fica à disposição, já que por estar emprestado pelo Flamengo sequer pôde figurar no banco de reservas, e Evandro deve ter tempo para se recuperar de um edema na coxa.