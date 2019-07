Sampaoli revela que não foi consultado pela diretoria antes da contratação de Autuori

Paulo Autuori foi anunciado como diretor de futebol do Santos na última segunda-feira. O reforço no comando administrativo, no entanto, foi uma surpresa Jorge Sampaoli. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o treinador do Peixe revelou que não foi consultado pela diretoria antes da contratação do profissional.

Apesar da falta de comunicação entre o técnico e a direção, Sampaoli acredita que a chegada de Autuori pode ser importante para o planejamento do clube, aspecto frequentemente criticado pelo argentino.

“Não fui (consultado). O Santos tomou a decisão. Conheço bem o Paulo, pois quando comecei no Peru, ele já havia ganhado Libertadores. Eu o respeito muito como profissional, mas não sabia da sua chegada, o presidente não me falou o motivo. Que ajude o clube para melhorar o que eu falava antes, planificar situações. É importante para o clube ter alguém capaz de planejar o próximo ano”, afirmou Sampaoli.

A ideia do Santos é que Autuori e Sampaoli estejam em constante comunicação para identificar as necessidades de reforços e opções para cada posição. O novo diretor de futebol deixou claro em sua apresentação que não tem vontade de participar diretamente em negociações por atletas, porém o Peixe acredita que o profissional pode ser decisivo para convencer atletas a virem ou a permanecerem.

Aos 62 anos, Paulo Autuori assinou contrato até dezembro de 2020 e será responsável por comandar o departamento de futebol profissional, base e feminino. O novo homem-forte do futebol do Peixe será “chefe dos chefes” Gabriel Andreata, Marco Maturana e Alessandro Rodrigues, respectivamente.

