Sampaoli revela conversa com Gustavo Henrique e fala sobre Jobson: “não me convenceu”

Neste domingo, o Santos venceu o CSA por 2 a 0 e voltou a triunfar no Campeonato Brasileiro após uma sequência de quatro partidas sem vitória. Ao fim do jogo, Sampaoli falou sobre as situações de Gustavo Henrique e Jobson no clube. Enquanto o zagueiro negocia uma renovação contratual, o volante ainda não conquistou seu espaço no Peixe.

“Na realidade, falei com ele (Gustavo) e ele manifesta dúvidas sobre seu futuro. Não tem muito claro sobre o que vai fazer. Que ele possa jogar no clube e que possa crescer profissionalmente. Sobre Jobson digo o mesmo. Foi contratado, mas não me convenceu para a função. Entendo que há expectativa, mas o Santos está acima para mim. Brasileirão necessita de muito rendimento. Quando estiver preparado, pode ter chance”, afirmou o treinador.

O contrato de Gustavo Henrique vai até 31 de janeiro de 2020, daqui a praticamente quatro meses, e não há uma definição. Na última sexta-feira, a Gazeta Esportiva apurou que o Santos fez a última proposta de renovação ao zagueiro há duas semanas e agora espera uma resposta do jogador.

O presidente José Carlos Peres garante que a proposta é a última que o Peixe fará para contar com o zagueiro por mais temporadas. Uma vantagem para o Santos é Gustavo não ter recebido propostas na janela internacional de transferências. O prazo acabou e o defensor não ficou perto de assinar um pré-contrato com qualquer clube para sair de graça em março.

Já o volante Jobson sequer estreou pelo Santos. Contratado após o final do Campeonato Paulista, o jogador chegou ao clube após se destacar pelo Red Bull Brasil, porém não foi indicado por Sampaoli. De acordo com o treinador, o atleta ainda não entendeu o modelo de jogo executado pelo Peixe.