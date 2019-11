Sampaoli relaciona Santos com novidades para enfrentar o Cruzeiro; veja lista

O técnico Jorge Sampaoli relacionou 23 jogadores do Santos para a partida contra o Cruzeiro neste sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista não é divulgada pelo Peixe e foi obtida com exclusividade pela Gazeta Esportiva.

O Alvinegro conta com força máxima para o duelo. Sandry e Kaio Jorge, campeões mundiais sub-17 pela seleção brasileira, são novidades no banco de reservas. Jorge fica fora após a discussão com Eduardo Sasha no clássico contra o São Paulo. Jobson, Venuto e Uribe também são ausências, mas por opção técnica.

A provável escalação é: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan (Diego Pituca); Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

O Santos é o terceiro colocado no Brasileirão, 65 pontos, e garante vaga na fase de grupos da Libertadores da América em 2020 se vencer a Raposa. O lugar na primeira fase está garantido.

Veja os 23 relacionados:

Goleiros: Everson, Vanderlei e John;

Laterais: Pará, Victor Ferraz e Felipe Jonatan;

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luan Peres, Luiz Felipe e Felipe Aguilar;

Meio-campistas: Alison, Carlos Sánchez, Evandro, Diego Pituca, Jean Mota e Sandry;

Atacantes: Marinho, Soteldo, Eduardo Sasha, Tailson, Derlis González e Kaio Jorge.

