Sampaoli relaciona Cueva no Santos para enfrentar o Flamengo; Derlis e Evandro ficam fora

O técnico Jorge Sampaoli inseriu Cueva na lista de 23 relacionados do Santos para enfrentar o Flamengo neste sábado, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O peruano entra no lugar de Derlis González na relação. Os outros quatro estrangeiros permitidos são Felipe Aguilar, Soteldo, Carlos Sánchez e Uribe. Evandro não se recuperou de edema na coxa esquerda e é desfalque, assim como Diego Pituca (suspenso) e Pará (força contratual).

Uma provável escalação para esse duelo é: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Alison, Carlos Sánchez e Jorge; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

Veja os 23 relacionados:

Goleiros: Everson, Vanderlei e João Paulo

Laterais: Victor Ferraz, Jorge e Felipe Jonatan

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Luan Peres

Meio-campistas: Alison, Carlos Sánchez, Jobson, Jean Mota e Cueva

Atacantes: Soteldo, Marinho, Eduardo Sasha, Uribe, Lucas Venuto, Kaio Jorge e Tailson