Sampaoli pode poupar jogadores que vivem “maratona” no Santos

O técnico Jorge Sampaoli pode poupar três dos jogadores de linha do Santos com a maior sequência em partidas consecutivas no time titular diante do Athletico-PR nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas Veríssimo (oito), Carlos Sánchez (oito) e Eduardo Sasha (nove) treinaram na equipe reserva na última terça, no CT Rei Pelé, e foram substituídos por Felipe Aguilar, Diego Pituca e Jean Mota.

O trio apresenta desgaste físico depois da “maratona” e pode ser preservado visando o duelo contra o Flamengo, domingo, na Vila Belmiro, na despedida do Brasileirão.

A provável escalação, de acordo com o esboço feito por Sampaoli, é: Everson, Pará, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Luan Peres; Alison, Evandro e Diego Pituca; Marinho, Soteldo e Jean Mota.

O Peixe é o segundo colocado do Brasileiro, com 71 pontos, e pode garantir o segundo lugar se vencer o Furacão. O Palmeiras soma 68, mas possui duas vitórias a menos. O Flamengo é o campeão antecipado.