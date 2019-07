Sampaoli observa garotos de perto no Santos e prepara “fornada” para 2020

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, tem observado garotos das categorias de base de perto e prepara uma “fornada” para o elenco profissional em 2020.

Sampaoli trabalha com os sparrings, um grupo de transição para compor atividades e simular o próximo adversário em trabalho tático. Nos últimos dias, porém, tem colocado alguns jovens para todas as movimentações da equipe principal.

Ivonei, Nicolas e Marcos Leonardo participaram da maior parte das atividades desde a reapresentação, no último dia 24, e foram relacionados para o jogo-treino diante do São Bento, na vitória por 3 a 1 no domingo. Ivonei e Marcos atuaram; Nicolas ficou no banco.

Além deles, Jorge Sampaoli está de olho em outros vários. O treinador acompanha jogos quando pode e conta com os analistas para acompanhar o desempenho e o feedback dos técnicos da base. Pelos menos quatro chamam a atenção neste momento: Gabriel Pirani, da equipe sub-17, Anderson Ceará e Allan, do sub-20, e Patrick Valverde, do aspirantes.

Pirani é meia, participou de algumas atividades nos últimos dias e tem 17 anos. Anderson Ceará (20) é armador, se recuperou de cirurgia no joelho e, aos poucos, tem recuperado o ritmo no Paulista Sub-20 e Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Patrick (21) também atua como camisa 10. Allan (19) é atacante e deve pintar no profissional em breve.

Indicado ao Santos por Márcio Zanardi, seu técnico na Portuguesa, Allanzinho tem seis gols em nove jogos. Ele atua pelo lado de campo e tem chamado a atenção pelo drible e facilidade na finalização. Veja os gols contra o Vitória, pelo Brasileiro Sub-20, abaixo.

A assistência de Anderson Ceará para um dos gols de Allan no empate do Santos sub-20 com o Vitória. pic.twitter.com/qzI7LDvVkK — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) 28 de junho de 2019

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com