Sampaoli intercala jogadores e trabalha em dois períodos no Santos

Com febre, Kaio Jorge desfalcou o treino do Santos com o elenco completo na manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O atacante ficou na academia e pode participar da atividade da tarde. Jobson, em recuperação de torção no tornozelo direito, também não foi a campo.

O técnico Jorge Sampaoli tem trabalhado em dois períodos, intercalando os jogadores para treinos específicos. A segunda movimentação desta quinta terá Gustavo Henrique, Soteldo, Marinho, Uribe, Eduardo Sasha, Derlis González, Cueva, Kaio Jorge, Alexandre Tam e Wagner Leonardo.

O Peixe terá mais dois treinamentos antes de enfrentar o Botafogo, domingo às 11h (de Brasília), no Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é o vice-líder, a três pontos do Palmeiras.

