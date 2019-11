Sampaoli faz três novos testes no Santos para enfrentar o São Paulo

O técnico Jorge Sampaoli voltou a esboçar uma escalação do Santos no treino da manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, na penúltima atividade antes de enfrentar o São Paulo, sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time teve três alterações em relação ao trabalho anterior: Gustavo Henrique, que estava gripado, voltou no lugar de Luan Peres. Evandro e Tailson substituíram Diego Pituca e Jean Mota, respectivamente. Derlis González e Soteldo, convocados para Paraguai e Venezuela, respectivamente, são desfalques.

A escalação foi: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Evandro e Carlos Sánchez; Marinho, Tailson e Eduardo Sasha.

Jorge Sampaoli deve fazer outros testes nesta sexta-feira para definir a escalação no clássico. O Santos é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com 64 pontos, e garante vaga ao menos na pré-Libertadores se empatar com o São Paulo.

