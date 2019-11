Sampaoli faz 1º esboço do Santos para enfrentar o Cruzeiro

O técnico Jorge Sampaoli fez, na manhã desta quarta-feira, o primeiro esboço do Santos para enfrentar o Cruzeiro no sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sampaoli dividiu o elenco em dois grupos e o primeiro contou com os prováveis titulares. Victor Ferraz e Diego Pituca treinaram na segunda parte.

O time foi: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Tailson e Eduardo Sasha.

Após amistoso pela Venezuela, Soteldo é esperado na manhã desta quinta e será titular, provavelmente na vaga de Tailson. Outros testes serão feitos até sábado – Ferraz, Pituca, Felipe Jonatan e Jean Mota não estão descartados.

O Santos é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, 65 pontos, a três do Palmeiras e a 16 do líder Flamengo.

