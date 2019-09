Sampaoli explica resgate de esquema do início do ano e pede “intensidade” no Santos

Neste domingo, o Santos derrotou o CSA na Vila Belmiro e encerrou um jejum de quatro partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Sampaoli explicou a formação tática utilizada no confronto e lembrou que o esquema é semelhante ao utilizado no início do ano.

“Jean Mota foi falso 9 e Sasha jogou centralizado entre os zagueiros. É um time que joga bem encaixado. Essa formação já deu muitos frutos na temporada, mas teve a derrota contra o Palmeiras que nos fez mudar”, analisou Sampaoli.

A última partida na qual Jean Mota havia iniciado como titular foi no empate contra o Athletico Paranaense. O meia teve atuação discreta neste domingo. Enquanto o camisa 41 formava uma dupla de ataque com Eduardo Sasha, Soteldo foi posicionado na ponta-esquerda e Sánchez, em algumas situações, abria para receber pela direita.

Sampaoli citou que o estilo de jogo do Santos depende de intensidade para dominar o adversário e ser ofensivo. O treinador destacou que o desgaste físico natural da temporada é um aspecto que dificulta essa execução.

“Partidas seguidas desgastam. Jorge vinha de muito desgaste. Jogamos com 3-2-5 contra o Fluminense para que os extremos pudessem subir. Enfrentamos times bem treinados e fortes, não há muito o que fazer. Mas precisamos ter intensidade o jogo inteiro, física e emocionalmente. Se não tivermos isso, não vamos para frente”, pontuou o técnico.

“Somos uma equipe que quando ataca bem, somos perigosos, e quando ataca mal, não. Tudo que se inicial mal, termina mal, por isso, tentamos ter um bom início para ter um bom final. Contra o Grêmio, atacamos mal e não conseguimos ter um bom final. Quando se ataca mal, é preciso ir bem defensivamente”, completou.

Com a vitória, o Santos manteve-se na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos. Na próxima rodada, a equipe visita o Vasco, no sábado que vem, às 17h.