Sampaoli explica por que voltou a escalar Cueva no Santos

Christian Cueva não defendia o Santos desde 26 de maio, quando o Peixe empatou por 0 a 0 com o Internacional, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jejum foi quebrado neste sábado, na derrota para o Flamengo que marcou o fim do primeiro turno da mesma competição.

Jorge Sampaoli sequer relacionou o meia peruano para o banco de reservas nesse período. Mesmo assim, explicou como enxerga a situação de Cueva e garantiu não ter desistido do jogador.

“Cueva é parte do plantel. Temos seis estrangeiros, mas apenas cinco podem jogar. Tínhamos algumas ausências no meio (Pituca e Evandro) e optamos por ele. Derlis havia voltado da Ásia, optamos por deixá-lo fora. Vamos ver o que acontece daqui em diante, o desempenho de cada um vai definir quem irá jogar”, afirmou o argentino.

Em seu retorno, Cueva entrou aos 24 minutos da etapa final, quando o Santos já estava em desvantagem no placar. Ele substituiu Sasha e não conseguiu fazer muita coisa, além de receber um cartão amarelo.

Para a partida de sábado, contra o Grêmio, Samapoli não terá Gustavo Henrique, suspenso, mas poderá contar com os retornos de Pituca, Pará e Evandro, caso esse último se recupere de um edema na coxa esquerda.