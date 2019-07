Sampaoli exalta Vanderlei e vê decisão a ser tomada com reforma da Vila

Reserva imediato da meta santista, Vanderlei terá de trabalhar para recuperar a condição de titular, da qual foi dono desde 2015. Em entrevista coletiva concedida no Centro de Treinamentos Rei Pelé, Jorge Sampaoli comentou a situação envolvendo os goleiros do Peixe, valorizou o ídolo, mas não hesitou em confirmar a escolha pela titularidade de Everson.

“Vanderlei é um ídolo do clube, mas entendi que a titularidade deveria ser de Everson pela forma como o time joga. Vanderlei é amado por toda a gente, mas eu como treinador tenho que tomar uma decisão. Ele está lutando para recuperar a vaga, mas Everson é o titular”, disse o técnico.

De acordo com a apuração da Gazeta Esportiva, o Santos não pensa em negociar Vanderlei, que na reserva tem um dos maiores salários do elenco. O presidente José Carlos Peres e o empresário Carlos Eduardo Guimarães têm o mesmo discurso, afirmando que o arqueiro só sairá em caso de alta proposta. No início do ano, o atleta foi procurado por São Paulo e Flamengo.

Se Vanderlei não estará à disposição para o jogo contra o Botafogo neste domingo, às 11h (de Brasília), por escolha da comissão técnica, Cueva não poderá estar em campo por força maior. Por conta do nascimento prematuro de seu filho, o meia foi liberado para viajar e retorna ao Brasil apenas na próxima semana. Sampaoli, no entanto, minimizou a ausência.

“Sempre temos que saber que vamos passar por situações como lesões, expulsões. Cueva foi inesperado, mas vinha de folga e ainda precisava entrar em forma. Jobson estava entrando na forma da equipe e lamentavelmente se lesionou. Estamos trabalhando com o que temos e esperamos que o rendimento seja bom, competitivo como foi contra o Bahia”, comentou, tratando também do projeto de reforma da Vila Belmiro.

“O projeto é muito interessante, porque melhoraria as condições da Vila Belmiro, que é a casa do Santos. Mas o Santos tem que tomar uma decisão. Jogar em Santos é jogar em casa, mas jogar em São Paulo é jogar em um lugar neutro. Se reformarem a Vila, teríamos que jogar em São Paulo, então seria difícil, teríamos que procurar um Centro de Treinamentos para treinar. Jogar na Vila é jogar em casa”, finalizou Sampaoli.

