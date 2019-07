Sampaoli esboça Santos no 4-3-3 para enfrentar o Botafogo

O técnico Jorge Sampaoli esboçou o Santos num 4-3-3 no treinamento da manhã desta sexta-feira, o penúltimo antes da partida contra o Botafogo, domingo, às 11h (de Brasília), no Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador armou o Peixe com três meio-campistas – Pituca como primeiro volante e Sánchez e Jean Mota mais à frente. A mudança em relação à vitória por 1 a 0 sobre o Bahia seria a entrada de Jean no lugar de Gustavo Henrique.

A provável escalação é: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Diego Pituca, Sánchez e Jean Mota; Eduardo Sasha, Soteldo e Uribe.

Sampaoli terá mais uma atividade, na manhã deste sábado, e fará novas observações antes do jogo de domingo. Gustavo Henrique e o esquema com três zagueiros, Alison na contenção e Marinho na ponta, com Sasha de centroavante, foram alguns dos testes da semana livre. A definição costuma ficar para o dia da partida.

O Santos é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos – três atrás do Palmeiras. O Peixe tem quatro vitórias consecutivas na competição.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com