Sampaoli elogia Uribe e explica Everson titular em Santos x Ceará

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, gostou da estreia de Uribe na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, neste domingo, no Estádio Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O colombiano pouco participou e acabou substituído por Alison, mas recebeu o apoio do treinador depois de não atuar desde abril, pelo Flamengo.

“Vinha jogando pouco, vinha de lesão. Não foi a melhor versão do Uribe, foi muito generoso e jogou muito para os outros. É muito importante isso”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

Sampaoli também comentou sobre a decisão de escalar Everson como titular. A ideia é prepará-lo para a decisão diante do Atlético-MG, quinta-feira, no Pacaembu, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, Peixe e Galo empataram por 0 a 0 em Belo Horizonte.

“Queríamos que Everson tivesse uma partida antes da Copa do Brasil. São dois goleiros (ele e Vanderlei) bem avaliados por mim. Pensamos que esse era para ele. Foi muito bem, muita personalidade. Everson tem futuro incrível. Aproveitar ou não, depende dele”, concluiu.