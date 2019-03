Sampaoli elogia Jobson e brinca sobre interesse do Santos em Pato

O técnico Jorge Sampaoli comentou sobre dois possíveis reforços na noite desta terça-feira, depois do empate do Santos em 0 a 0 com o Red Bull Brasil, no Moisés Lucarelli.

Sampaoli elogiou Jobson, rival nas quartas de final, e brincou sobre Alexandre Pato.

“Jobson chamou a atenção durante todo o Paulista. Muita qualidade. Tivemos precaução em pressionar ele na defesa, porque o Red Bull joga por meio dele. Mas desconheço a intenção da diretoria”, disse o treinador.

“Conheci na Espanha. Nos ajudaria muito”, falou sobre Sampaoli, em meio ao barulho de quero-quero. Ele aproveitou, apontou e brincou: “Quero quero”, admitindo o interesse em dirigir Pato.

Com Jobson, a negociação está bem mais avançada. Alexandre Pato, neste momento, é um sonho distante e Palmeiras e São Paulo estão à frente.