Sampaoli elogia a fome pela vitória do Santos e vê Soteldo evoluindo no clube

Neste sábado, o Santos foi avassalador do início ao fim da partida e derrotou o Goiás por 3 a 0, no Serra Dourada. Após o jogo, Jorge Sampaoli elogiou a postura do Peixe em campo, que buscou sair com a vitória desde o primeiro minuto do confronto.

O técnico não concedeu entrevista coletiva, já que o Santos afirmou que o “não havia lugar adequado para os profissionais de imprensa e para o treinador”. Dessa forma, o clube divulgou um vídeo no qual Sampaoli analisa a partida.

“Grande partida do nosso time. Do começo ao fim buscamos os três pontos, ganhamos num estádio onde é muito complicado e contra uma equipe que se fez muito forte, sobretudo no segundo turno [do Brasileirão]. Estou contente com o rendimento dos jogadores. Desde o começo do torneio até agora nunca afrouxaram na busca por ganhar cada partida”, afirmou o treinador.

Sampaoli também não poupou elogios a Soteldo, grande destaque individual do Peixe no jogo deste sábado. O atacante marcou dois gols, sendo um deles um golaço, e ainda deu a assistência para Marinho marcar o outro.

“Partida incrível do Soteldo. Além de ter feito o primeiro gol, gerou as jogadas do segundo e do terceiro. Foi uma tarde incrível de um jogador que está crescendo muito no Santos” completou.

Com o resultado, o Santos foi a 64 pontos, mantendo-se na terceira colocação do Brasileirão. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o São Paulo, na Vila Belmiro, no sábado, às 17h.