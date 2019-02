Sampaoli diz que não sentiu falta de um 9 e espera “empolgado” por Rodrygo

O técnico Jorge Sampaoli disse que não sentiu a falta de um centroavante no empate do Santos em 0 a 0 com o River Plate-URU nesta terça-feira, em Montevidéu, pela ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.

“Criamos chances, estamos sempre com jogador de aptidão para o gol, independentemente da posição. Há que construir uma equipe que resolva a falta de características dos que aqui estão. Com protagonismo, potencializar as individualidades”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

O treinador também falou sobre treinar Rodrygo. O atacante se reapresentará na quinta-feira depois de disputar o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, no Chile.

“Esperamos que se insira no projeto, empolgados com a sua capacidade. Que chegue para treinar bem e saberemos como poderá ajudar”, afirmou.

A partida de volta contra o River será no dia 26, no Pacaembu. Novo 0 a 0 levaria a decisão para os pênaltis, empata com gols classificaria os uruguaios. O elenco terá folga nesta quarta-feira.