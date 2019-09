Sampaoli destaca confiança trazida por vitória e cita pressão “ridícula” por resultados

Neste domingo, o Santos derrotou o CSA por 2 a 0 e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após quatro partidas sem triunfos na competição. Mesmo sem uma atuação brilhante, Jorge Sampaoli celebrou a confiança que a vitória traz à equipe e lamentou a pressão excessiva por resultados em cima dos clubes do Brasil.

“Ganhar e ter confiança são coisas que vêm da vitória. Mas quando perdemos é o contrário. Vitória gera satisfação para nós. A pressão que se gera em uma derrota chega a ser ridícula. São críticas que chegam ao ponto de se invadir um CT. É assim que funciona e o que temos que viver nesta profissão. Mas o grupo está tranquilo e é isso que temos que implementar por aqui. Temos que estar preparados”, analisou o treinador.

Antes de vencer o CSA, o Santos vinha de empates contra Athletico Paranaense e Fluminense e derrotas para Flamengo e Grêmio. Com a sequência negativa, o Peixe se afastou dos primeiros colocados do Brasileirão.

Além de comentar sobre a pressão sofrida pelo Santos por conta dos resultados adversos, Sampaoli citou o exemplo do Fluminense como um episódio que não deve acontecer. A torcida da equipe carioca invadiu o CT do Tricolor das Laranjeiras e cobrou o elenco por vitórias e melhor desempenho.

“Não falo só do Santos, falo de outros lugares, como no Fluminense. Aqui no Santos não reclamo porque aqui não recebi nenhum protesto nem incômodo. Mas pode acontecer. As coisas saem de controle. Isso acontece em todos os lugares. As pessoas que invadiram o prédio do Fluminense estão soltas. Invadiram local privado e estão soltas. Nada acontece”, completou o técnico.

Com a vitória, o Santos manteve-se na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos. Na próxima rodada, a equipe visita o Vasco, no sábado que vem, às 17h.