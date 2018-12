Sampaoli define posições carentes e prioriza “titulares” no Santos

Antes de voltar para a Argentina na manhã desta quarta-feira, o técnico Jorge Sampaoli definiu as posições carentes no elenco do Santos.

O argentino vê a necessidade de contratar dois zagueiros, um lateral-esquerdo, um volante, um meia e um centroavante. Com a indefinição sobre Vanderlei (na mira de São Paulo e Flamengo) e Bruno Henrique (procurado por Cruzeiro e Flamengo), a lista pode ser acrescida de um goleiro e de um ponta.

A “prioridade A” é contratar jogadores de primeira linha, com status de titular. A Gazeta Esportiva antecipou alguns nomes no radar, como o volante Rafael Carioca e o atacante Vargas, do Tigres-MEX, e o centroavante Gigliotti, do Independiente-ARG.

Na sequência, o Peixe procurará atletas para compor elenco e repor saídas. Sampaoli indicou jogadores acessíveis, de clubes como Paysandu, Fortaleza e Sampaio Corrêa. O interesse em Copete também pode resultar em troca com Goiás.

Sampaoli voltará ao Brasil no dia 1º de janeiro, um dia antes da reapresentação do elenco profissional. Ele acompanhará as negociações à distância.