Sampaoli critica demora em negociação com Gustavo Henrique: “erro gravíssimo”

Jorge Sampaoli está incomodado com a indefinição em relação à renovação de Gustavo Henrique. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o técnico do Santos criticou a diretoria pela demora excessiva na negociação para estender o contrato do zagueiro.

Para o treinador, o imbróglio nas conversas com Gustavo Henrique representa mais um erro de planejamento da diretoria do Peixe, classificando-o como “gravíssimo”.

“Essa conversa é do presidente. Foi um erro gravíssimo não renovar até o último momento com jogador tão importante. Tem crescimento enorme. Não decido, mas a história do Santos será diferente quando houver planejamento”, afirmou Sampaoli.

Gustavo Henrique tem vínculo com o Santos até o fim do mês de julho. A partir de agosto, o zagueiro fica livre para assinar com qualquer equipe, podendo sair de graça em fevereiro.

Na última semana, José Carlos Peres afirmou à Gazeta Esportiva que o Peixe fez uma proposta de renovação ao defensor, estabelecendo um prazo para uma resposta do jogador. De acordo com o presidente, o defensor tem até o dia 31 de julho para tomar uma decisão.

Aos 26 anos, Gustavo Henrique é peça importante para o sistema defensivo de Sampaoli. Revelado pelas categorias de base do Santos, o zagueiro é monitorado por Corinthians, Flamengo e São Paulo.

