Sampaoli cria variações e faz jogadores superarem 2018 no Santos

O Santos se caracterizou por jogar com uma linha de quatro, dois volantes, um meia e três atacantes nos últimos anos. Sob o comando de Jorge Sampaoli, a história é bem diferente.

O argentino testa algumas variações táticas e cria funções diferentes para jogadores. Um exemplo é a utilização de três zagueiros, não vista no Peixe desde 2013, com Muricy Ramalho, em vitória por 1 a 0 sobre o Joinville, fora de casa, pela Copa do Brasil. Edu Dracena, Neto e Durval atuaram à época.

Na primeira rodada do Campeonato Paulista, Sampaoli utilizou dois centroavantes para vencer a Ferroviária por 1 a 0. Diante do São Bento, um camisa 9 e 4 a 0 no placar. No clássico contra o São Paulo, a formação foi de dois falsos 9, sem uma referência na área – 2 a 0. Por fim, diante do Bragantino no 4 a 1, três zagueiros e nenhum goleador.

Quatro jogadores em especial tiveram alterações no jeito de atuar e já igualaram ou superaram scouts decisivos de 2018: Victor Ferraz, Alison, Jean Mota e Derlis González. Curiosamente, o quarteto esteve perto de sair, por circunstâncias diferentes, e foi mantido por Sampaoli.

Ferraz passou a atuar como um ponta, invertendo com Carlos Sánchez de fora para dentro. Alison, com mais liberdade, não se limita à marcação. Jean Mota é quase um atacante, sem posição fixa. E por fim, Derlis González reedita o início de carreira como atacante centralizado, sem ser um ponta.

Os números mostram as escolhas corretas do comandante. Veja abaixo:

Victor Ferraz: duas assistências em 42 jogos em 2018 -> duas assistências em cinco jogos em 2019

Alison: duas assistências em 51 jogos em 2018 -> duas assistências em cinco jogos em 2019

Jean Mota: duas assistências e dois gols em 44 jogos em 2018 -> três gols e duas assistências em cinco jogos em 2019

Derlis González: um gol em 18 jogos em 2018 -> três gols em três jogos em 2019