Sampaoli condiciona briga pelo título a padrão tático no Santos

O Santos venceu a Chapecoense por 1 a 0 na noite desse sábado sem grande brilho, graças a um gol polêmico e contra, marcado pelo zagueiro Gum, da equipe verde.

O resultado colocou o Peixe na ponta da tabela do Brasileirão até a definição da partida entre Flamengo e Palmeiras.

“Feliz de ganhar uma equipe tão difícil como essa. Uma partida muito disputada. Tivemos de jogar, eles se saíram muito bem com um 5-4-1 com pouco espaço entre as linhas, nós não sofremos quase nada defensivamente. Depois, no segundo tempo, a equipe pôde jogar com mais espaço e chegamos mais no gol adversário”, avaliou o técnico Jorge Sampaoli.

O resultado em si e os pontos na tabela foram minimizados pelo argentino. O comandante santista está mesmo é focado em fazer sua equipe adotar de vez seu estilo de jogo. Sampaoli sabe que precisa de tempo, mas acredita que só assim poderá disputar o título contra clubes de elenco mais caro e renomado.

“Agora é pensar na próxima partida, sabendo que temos de melhorar e seguir tentando provocar um estilo que nos permita defendê-lo em cada partida, e isso seguramente vai demorar um pouco de tempo”, comentou.

“A liderança momentânea é uma emoção de pouca duração. O importante é que a equipe tem se armado para lutar, brigar por um torneio muito complexo, difícil, de muitas obrigações, e nós temos de tentar ser uma equipe que se comprometa com as ideias coletivas. Assim teremos mais possibilidades de competir contra equipes que podem contar com figuras de grande nível”, concluiu.