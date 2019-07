Sampaoli cita Palmeiras e Flamengo como exemplos de planejamento

O planejamento do Santos é frequentemente alvo de críticas de Jorge Sampaoli. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o treinador citou equipes como Palmeiras, Flamengo e Internacional como exemplos de planificação eficiente, permitindo um nível sempre competitivo em todas as competições que disputam.

Perguntado sobre a distância entre os elencos do Peixe e do Verdão, Sampaoli destacou a importância de não se acomodar e buscar a montagem de um grupo de jogadores fortes para disputar competições paralelas. O treinador ainda destacou que não se conquista um campeonato em três meses, ressaltando a importância de um planejamento a longo prazo.

“As diferenças existem e são grandes, de projeto, de objetivo… O Palmeiras não se acomoda quando é campeão, pelo contrário, reforça seu time para a próxima temporada. Nós estamos construindo uma equipe, como Palmeiras, Internacional, seguramente são clubes que quando terminam de jogar competições paralelas, vão com toda a força para a disputa do Brasileirão”, afirmou Sampaoli.

“Isso não é só o Palmeiras. Flamengo, Internacional, os clubes mineiros seguramente vão atrás de seus objetivos com planejamento, para que possam buscar o campeonato. Você não ganha um título em três meses, você precisa se organizar, planificar. Hoje estamos vivendo uma situação parcial, mas temos que seguir lutando e brigando pela ponta da mesma forma que aquelas equipes que tem um elenco muito mais numeroso do que o nosso”, completou o treinador.

Duas situações exemplificam o incômodo de Sampaoli com a diretoria do Santos. A principal delas está na demora na contratação de um volante, que supra a carência criada no elenco após a saída de Jean Lucas. O técnico acredita que a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro está condicionada à chegada de um meio-campista de bom nível, visto que a escassez de opções no elenco.

Além disso, Sampaoli também demonstrou irritação com a falta de agilidade da diretoria nas negociações pela renovação de Gustavo Henrique. O vínculo do zagueiro termina no fim de julho e, a partir a agosto, o jogador fica livre para assinar pré-contrato com qualquer outra equipe.

