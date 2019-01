Sampaoli aprova treinos intensos no Santos e espera por seis reforços

Jorge Sampaoli tem gostado da intensidade e da qualidade dos treinamentos do Santos desde a reapresentação do elenco, na última quarta-feira. Mesmo com o forte calor da Baixada Santista, os jogadores apresentam bons resultados e a grande maioria voltou em forma das férias.

Satisfeito com o que tem, o técnico espera pelo que ainda falta. Ele e o restante da comissão veem a necessidade de pelo menos seis reforços para o primeiro semestre (se não houver saídas): um goleiro, um lateral-esquerdo, um zagueiro, um volante, um meia e um centroavante. O mais próximo neste momento é Martin Campaña, do Independiente, mas a primeira oferta do Peixe foi recusada.

A prioridade de Sampaoli é um camisa 9 para substituir Gabigol. O principal alvo, porém, não pôde ser viabilizado. O Toluca-MEX ofereceu mais do que Alvinegro e fechou a contratação de Emmanuel Gigliotti, também do Independiente. Alternativas são analisadas pelo clube.

Sampaoli não abre mão de Victor Ferraz e Bruno Henrique e espera pela permanência de Dodô. Vanderlei não tem o mesmo status de titular por conta da limitação com os pés – o treinador gosta de goleiros com boa capacidade técnica para saída de jogo e reposições.

O executivo de futebol Renato voltou da Espanha na última quinta-feira com negociações avançadas. O presidente José Carlos Peres conduzia outras tratativas no Brasil. A ideia da diretoria é anunciar algumas novidades na próxima semana.