Sampaoli aguarda reapresentação de Cueva nesta terça-feira

Christian Cueva é esperado pela comissão técnica do Santos liderada por Jorge Sampaoli nesta terça-feira para iniciar os trabalhos visando o retorno aos gramados. Depois da disputa da decisão da Copa América, o meia peruano recebeu 10 dias de folga do clube e deve estar junto ao restante do time para a atividade programada em dois períodos.

Após vencer o Bahia por 1 a 0 pelo Brasileirão, o Santos trabalhou ainda no último domingo no Centro de Treinamentos do Vitória antes de retornar para a Baixada Santista. O próximo compromisso do Peixe será no próximo domingo, às 11h (de Brasília), contra o Botafogo no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro.

Durante o período em que esteve de folga, Cueva voltou aos noticiários, novamente por questões extra-campo. Na última semana, vídeos que circularam na internet mostravam o meia se divertindo na festa de aniversário do zagueiro Zambrano, da seleção peruana.

Em um vídeo publicado pelo canal Magaly TV, do Peru, e repercutido nos jornais locais, meia peruano do Santos aparece cantando e dançando ao lado de amigos. Logo em seguida, ele é flagrado pelas câmeras supostamente urinando no estacionamento do aeroporto Jorge Chávez, em Lima, no Peru.

Enquanto o meio-campista peruano esteve de folga, o Santos entrou em campo pela reestreia do Campeonato Brasileiro e venceu o Bahia por 1 a 0 no Pituaçu, em Salvador, com gol marcado por Sánchez de pênalti. Com os três pontos, o Alvinegro da Vila Belmiro chegou aos 23 e encostou no líder Palmeiras, que com o empate diante do São Paulo chegou aos 26.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com