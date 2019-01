Sampaoli agradece a Derlis, elogia Vanderlei e dá apoio a Orinho no Santos

O técnico Jorge Sampaoli agradeceu a Derlis González por ter aceitado ficar no Santos depois do gol do paraguaio na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo neste domingo, no Pacaembu.

O argentino também elogiou pelo Vanderlei pela melhora com a bola nos pés. A falta de costume em participar da construção ofensiva fez com que o Peixe fosse atrás de Everson, do Ceará.

“Derlis tem muito valor, jogador de seleção paraguaia. Não estava cômodo, tinha outras prioridades na carreira, convencemos ele de jogar aqui, de poder estar na Copa América e útil nesse sistema. Agradeço por ele ter ficado”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

“Houve crescimento enorme de protagonismo com os pés, eles buscaram opção um a um até com o goleiro e ele resolveu. Vai continuar melhorando, resolveu com tranquilidade. Isso vai somar com o ótimo goleiro que ele já tem”, completou.

Sampaoli também fez questão de apoiar Orinho. O lateral-esquerdo não se destacou no clássico e foi alvo de críticas de parte da torcida. Ele acabou substituído no segundo tempo.

“A mudança no segundo tempo foi por causa da entrada de Diego Souza, que nos obrigou a colocar uma linha de três zagueiros para evitar o mano a mano entre os zagueiros. Falei para o Aguilar que teria que entrar rápido, tivemos mais altura, Copete entrou no Orinho porque estava mais descansado. Não teve com expressão popular, mas com as peças que moveu o São Paulo que nos obrigou a mexer para equilibrar o jogo diante dessas modificações táticas”, concluiu.