Saída de Gustavo Henrique abre disputa por vaga de companheiro de Veríssimo

Com a saída de Gustavo Henrique para o Flamengo, o Santos viu sua dupla de zagueiros titular ser desfeita para 2020. O defensor formado pelo Peixe formou uma parceria de destaque com Lucas Veríssimo em 2019, tornando a zaga um dos pilares da campanha de sucesso do Alvinegro Praiano na temporada.

Dessa maneira, Jesualdo Ferreira terá a missão de encontrar o novo parceiro de Veríssimo. Dentre as opções, o treinador português tem Luiz Felipe, Aguilar e Luan Peres como principais alternativas para compor o setor.

Em 2019, o Santos atuou em diversas partidas sob o comando de Sampaoli com uma formação de três zagueiros. Na prática, na maioria das vezes um dos defensores centrais posicionava-se como um lateral mais defensivo. Nesse caso, Veríssimo chegou a jogar pela direita, enquanto Luan Peres foi opção pela esquerda.

No entanto, Jesualdo já deixou claro que não pretende utilizar uma formação com três zagueiros no Peixe. Em entrevista Canal 11, em Portugal, o treinador revelou sua predileção pelo 4-3-3.

“O 4-3-3 me garante conseguir passar para outros sistemas com mais segurança. É um sistema que controla melhor os espaços. Para colocar o meu 4-3-3, preciso ter jogadores que consigam interpretar o que eu quero. O 4-3-3 torna-se menos forte quando se tem dois laterais fortes ofensivamente”, analisou o técnico.

Dentre as opções de Jesualdo, Aguilar foi o zagueiro que mais atuou em 2019. O colombiano entrou em campo 39 vezes e marcou um gol. Já Luiz Felipe disputou 20 partidas e balançou as redes duas vezes, enquanto Luan Peres jogou nove vezes e não marcou nenhum gol.