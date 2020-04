Rodrygo parabeniza Santos pelos 108 anos de história: “Eu te amo”

O jovem atacante Rodrygo foi mais um dos Meninos da Vila a parabenizar o Santos pelo aniversário de 108 anos. Em suas redes sociais, o atual jogador do Real Madrid publicou uma foto com a camisa do Peixe e se declarou ao clube na legenda, utilizando uma das frases icônicas da torcida alvinegra.

“Parabéns Peixão… Obrigado por tudo!! ‘É um orgulho que nem todos podem ter’. Eu te amo”, escreveu o Raio. Antes dele, nomes históricos do Santos, como Neymar, Pelé, Robinho e Giovanni, já haviam homenageado o Peixe pela data especial.

Revelado pelas categorias de base do Santos, Rodrygo estreou pela equipe profissional no final de 2017, aos 16 anos de idade, e ficou até metade de 2019, quando se apresentou ao clube espanhol. Com a camisa alvinegra, o jogador de 19 anos disputou 79 partidas e marcou 17 gols.