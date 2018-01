Rodrygo faz juras de amor ao Santos: “Quero ficar muito tempo”

Rodrygo foi, mais uma vez, o herói do Santos no empate em 1 a 1 com o Ituano na noite deste domingo, no Pacaembu. Depois de marcar o gol da vitória diante da Ponte Preta, o atacante de 17 anos, novamente nos acréscimos, evitou a derrota santista com gol de cabeça.

Nas graças da torcida, a joia faz juras de amor ao Peixe, clube que o revelou, e mantém os pés no chão diante das comparações com Neymar.

“Santos é meu time do coração. Quero ficar muito tempo aqui. Espero ser o novo Rodrygo. Neymar só tem ele. Fico feliz pelo reconhecimento do trabalho na base. Espero fazer tudo isso no profissional. Sei que isso está dentro de mim”, disse o atacante.

Com os dois gols marcados no Campeonato Paulista, Rodrygo pressiona o técnico Jair Ventura por uma vaga no time titular. A próxima partida será contra o Palmeiras, em clássico no domingo, às 17h (de Brasília), na arena do rival.