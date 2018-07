Rodrygo explica assistência para Gabigol: “Habilidoso faz as coisas sem nem saber”

Rodrygo deu um show na Vila Belmiro ao passar por três marcadores do Flamengo antes de dar a assistência para Gabigol no empate em 1 a 1 do Santos nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante explicou o lance e destacou o improviso. A jogada foi tão bonita que os companheiros foram comemorar com a joia, enquanto Gabriel correu para o outro lado.

“Foi improviso ali na hora, né? Igual a gente conversa, jogador habilidoso faz as coisas sem nem saber e nem pensar. Você não planeja a jogada antes. Foi improviso, pude sair bem da marcação e dar o passe para o gol”, disse, à Globo.

Na 13ª colocação, o Peixe voltará a campo para enfrentar o América-MG, no domingo, às 19h (de Brasília), novamente na Vila Belmiro,

