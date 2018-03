Rodrygo, após bola na trave no Santos: “Estou devendo um gol”

O Santos empatou em 0 a 0 com o Botafogo neste domingo, em Ribeirão Preto, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. E se não fosse pelo azar de Rodrygo, a história seria diferente.

Logo nos primeiros minutos da partida, Léo Cittadini deu excelente passe para Gabigol chutar de primeira. No rebote, Rodrygo, quase na pequena área e com o goleiro Tiago Cardoso no chão, acertou a trave. Em seu Twitter, a joia lamentou o ocorrido.

“Estou devendo um gol para vocês, nação”, escreveu o atacante.

🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ estou devendo um gol pra vocês nação!! https://t.co/QCsJaNU2Qn — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) 19 de março de 2018

O Peixe vai decidir a vaga na semifinal nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, avança.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com