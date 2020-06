Robinho revela extensão contratual e fala sobre sonho de Libertadores no Santos: “Futuro a Deus pertence”

Robinho renovou seu contrato no Basaksehir até o fim do Campeonato Turco. O vínculo terminaria neste mês, mas foi estendido por conta da paralisação no futebol por conta do novo coronavírus.

O Basaksehir possui preferência e pode exercer uma cláusula para renovar o acordo, porém, ainda não decidiu o futuro do atacante de 36 anos.

Enquanto isso, Robinho evita falar sobre futuro, mas não esconde o desejo de voltar ao Santos, principalmente para tentar realizar o sonho de conquistar a Libertadores da América.

“Tenho contrato com o Basaksehir e respeito. Vamos terminar o campeonato e espero terminar da melhor forma possível. Futuro a Deus pertence. Tenho carinho enorme, não preciso dizer, pelo Santos. Pela cidade e pelo clube. Gratidão eterna. Através do Santos realizei todos meus sonhos profissionalmente falando. Seleção brasileira e tudo… Jogando de novo ou não, gratidão é eterna. Contrato se estendeu por causa da pandemia. Se eu tiver privilégio de jogar Libertadores de novo, vou dar a vida. Ser campeão paulista, brasileiro e Copa do Brasil é importante, claro. Vou fazer de tudo para ajudar o Santos se eu tiver que jogar no Santos ou não, não sei”, disse Robinho, em live no Instagram.

A advogada Marisa Alija aproveitou a transmissão na rede social para alertar sobre a preferência do Basaksehir.

“Os torcedores ficam me cobrando, acham que eu sou vilã, mas é preciso lembrar que há uma cláusula de preferência para extensão do contrato. Dinheiro e remuneração são importantes, mas minha filosofia de trabalho não é colocar ele em primeiro lugar. Dinheiro é consequência”, falou a representante de Robinho.

“Ainda mais nesse momento”, alertou o atacante, sugerindo redução salarial em um próximo clube.

O Santos sonha em trazer Robinho, mas não há negociação em andamento. O Peixe deve cerca de R$ 3 milhões ao atacante e está impossibilitado de contratar por conta do débito com o Hamburgo, da Alemanha, pela vinda de Cleber Reis, em 2017.

