Robinho evita pressão, mas elenca destaques da base do Santos

Robinho, atacante do Basaksehir (TUR), acompanha as categorias de base do Santos. O ídolo evita pressionar os Meninos da Vila, mas aposta em alguns destaques do futuro.

Robinho citou o lateral-direito Sandro Perpetuo e os atacantes Angelo Gabriel e Marcos Leonardo, agenciados por Marisa Alija, sua advogada, e lembrou do meia Matheus Lima, cliente de outra empresa.

“Algumas vezes eu me acompanho, tenho muitos amigos em Santos. Tenho receio de falar nomes porque ficam tímidos ou marrentinhos também. Precisam estar focados no futebol, cada vez menos em dinheiro. Com 13 ou 14 anos alguns pensam que são craques. Gosto de ver o Sandrinho lateral, Angelo bom de bola, Marcos Leonardo bom de bola. Matheus Lima canhotinho enjoado. São grandes jogadores que gosto de ver jogar. Perto do sub-17 ou sub-20 precisam evoluir e mostrar para o que vieram. Torço do fundo do coração para arrebentar”, disse Robinho, em live no Instagram.

O “Rei das Pedaladas” ainda avaliou a ganância de parte dos jovens e lembrou de sua época no início do século.

“Converso com alguns da base e ganham 10 ou 15 mil e acham pouco. Eu era profissional, campeão brasileiro, e não ganhava isso, não. Batalhei muito e tenho mais que mereço. Vida é muito longa, quem é da base tem que entender. Promessas querem ganhar salários de profissionais. Há uma inversão de valores hoje”, concluiu.

O Santos sonha em trazer Robinho, mas não há negociação em andamento. O Peixe deve cerca de R$ 3 milhões ao atacante e está impossibilitado de contratar por conta do débito com o Hamburgo, da Alemanha, pela vinda de Cleber Reis, em 2017. O “Rei das Pedaladas” tem vínculo com o Basaksehir, da Turquia, até julho.

