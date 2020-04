Rivaldo parabeniza o Santos e sugere permanência de jovens por mais tempo

Rivaldo não jogou no Santos, mas isso não é motivo para a admiração ser menor. O pentacampeão pela seleção brasileira parabenizou o Peixe pelo aniversário de 108 anos e destacou a história vitoriosa.

“Aquele time do Santos nos anos 1960 é algo que está marcado na história do futebol brasileiro e mundial. O Santos é o clube que guarda essa imagem do Pelé e dessa época dourada da história do futebol brasileiro”, afirmou Rivaldo, embaixador da Betfair.net.

“Aquele time venceu duas Copas Libertadores e duas Taças Intercontinentais, além de ter tido importância nas conquistas do Brasil na Copa do Mundo nesta era. O Pelé não é considerado o ‘Rei do Futebol’ por acaso, ele fez sua história juntamente com boa parte do elenco do Santos dessa altura e deixou um grande legado no clube”, completou.

Rivaldo falou também sobre a geração mais recente, de Robinho, Diego e Neymar, e sugeriu a manutenção de jovens atletas por mais tempo.

“Hoje, e por todo o legado que o Pelé deixou no clube, sempre que um jogador se destaca imediatamente é lembrado e comparado àquela época do Pelé. Além do Neymar, que conquistou a Libertadores pelo clube em 2011, precisamos lembrar a geração de Robinho e Diego que foi campeã brasileira em 2002 como outro momento alto do passado recente do time onde grandes talentos foram apresentados ao mundo”, avaliou.

“O Santos é claramente um dos clubes que mais se destaca na formação de novos jogadores e o ideal seria poder segurá-los por mais tempo. Isso poderia permitir vender o jogador por mais dinheiro, o maturar um pouco mais e até vê-lo sair já com alguns títulos a serviço de seu clube de formação. Mas sabemos que as coisas não são assim tão simples e que muito depende das condições financeiras dos clubes no momento e dos planos que os presidentes possam ter a cada período. O ideal seria esperar, mas quando você está precisando de dinheiro não vai querer perder uma oportunidade de negócio que não sabe se vai surgir daqui por um ano ou dois”, emendou.

Rivaldo afirmou que o Santos sempre é favorito nas competições que entra. Um exemplo é o Peixe estar entre os 10 mais cotados na Taça Libertadores no Betfair, com 10% de chance de título.

“Vencer uma Libertadores ou um Campeonato Brasileiro hoje é muito difícil porque tem muitos times de qualidade brigando pelo mesmo, então quando você não tem aquele jogador decisivo como um Neymar fica mais complicado para sair vitorioso nos momentos-chave. Mas o clube não está assim tão mal, pois na temporada passada foi vice-campeão brasileiro e mostrou estar entre os melhores da atualidade. Eles sempre vão estar brigando por títulos e têm uma grande tradição de sucesso no futebol mundial. Sempre é um favorito nas competições que entra”, concluiu.

