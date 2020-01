Reyner comenta marca histórica no Santos e projeta Clássico Alvinegro

Com a vitória praticamente garantida diante da Inter de Limeira, Jesualdo Ferreira promoveu uma entrada histórica no gramado da Vila Belmiro. O jovem Reyner, de apenas 16 anos, se tornou o jogador mais novo a estrear pelo profissional do Santos. Vestindo a camiseta 43, mesma utilizada por Rodrygo, o atacante superou as marcas de Robinho, Neymar, Gabigol e do próprio atleta do Real Madrid.

Após o apito final, a joia santista falou a respeito da sensação de fazer seu primeiro jogo com o manto alvinegro.

“É uma sensação muito boa. Estou muito feliz pela estreia. O professor Jesualdo está confiando em mim, pois estou mostrando meu trabalho. Quero treinar forte para chegar nos jogos e atuar bem. O meu intuito é ajudar o Santos em todas as partidas”, comentou.

Líder do Grupo A, o Santos agora se prepara para enfrentar o Corinthians. O duelo está previsto para este sábado, às 11 horas (de Brasília), na Arena em Itaquera. Questionado a respeito das expectativas para o Clássico Alvinegro, Reyner reconheceu a concorrência, mas não escondeu seu desejo de estar em campo.

“É muito grande, claro. Tenho que trabalhar forte para isso acontecer. O Soteldo está voltando e também temos o Raniel, que fez dois gols hoje. O elenco do Santos é muito qualificado e, por conta disso, tenho que treinar forte para ganhar mais oportunidades”, finalizou.